Благотворительный мастер-класс для ребят из SOS Village с Андреем Аршавиным

Рождественские мастер-классы с участием ребят из Детской деревни SOS стали уже доброй традицией для пятизвёздочного отеля «Коринтия», который на протяжении нескольких лет поддерживает международную благотворительную организацию. В этом году к инициативе «Коринтии» присоединились игрок петербургского клуба Андрей Аршавин, который является послом Детской деревни SOS Пушкин, и известный модный дизайнер, автор коллекций бренда «TG» Татьяна Гордиенко.

Петербургский дизайнер и известный футболист помогут ребятам создать ёлочные игрушки из разных тканей, мягких материалов и декоративных элементов. Готовые игрушки украсят новогоднюю ёлку в холле отеля. Любой гость сможет выбрать понравившееся украшение, оставив за него добровольное пожертвование — столько, сколько посчитает возможным. Все собранные средства будут направлены на нужды детей из детской деревни SOS Village Пушкин.

«Как социально активный человек я не могу оставаться в стороне от мероприятий, связанных с благотворительностью, культурой и просвещением. Такие события имеют огромное значение в воспитании детей, играют важную роль в их культурном росте и развитии. Для некоторых — это шанс проявить себя в творчестве, продемонстрировав свои навыки. А для других это, возможно, станет толчком не только для получения новых умений, но и возможностью для самоопределения в жизни. Ведь чудеса случаются, особенно под Новый год», — отмечает Татьяна Гордиенко.

«Рождество и Новый год — чудесное время в году, когда многие люди, и особенно дети, загадывают желания и трепетно ждут их исполнения. Нам очень хочется внести свой вклад в создание праздничного настроения у ребят из Детской деревни SOS в Пушкине, с которыми мы давно дружим, и мы рады, что наши инициативы поддерживают такие известные петербуржцы как Андрей Аршавин и Татьяна Гордиенко», — говорит генеральный управляющий отеля «Коринтия» Эрик Пер.