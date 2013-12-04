Buddha Bar Moscow: церемония приготовления рождественского пирога

4 декабря шеф Раджеш представляет сюрприз для гостей Buddha Bar Moscow и приглашает всех желающих принять участие в традиционной церемонии приготовления Рождественского пирога.

Рецептура рождественского пирога изобилует ингредиентами: цукаты, фрукты, орехи, цедры лимона и апельсина, смородина, изюм, вишня и пряные специи, такие как ароматная корица, гвоздика, мускатный орех, анис, кориандр и имбирь, — все это пропитано ромом и красным вином.

Рождественский пирог — это не просто выпечка, — это настоящий праздник для людей, собравшихся всем вместе чтобы отпраздновать этот особый день. Пирог заготавливается заранее, чтобы все компоненты пропитались ароматами и создали необыкновенный вкус рождественского угощения, которым гости смогут поделиться со своими родными и близкими.

А в конце декабря шеф приготовит эксклюзивный десерт, который поступит в продажу ограниченным количеством и только на несколько дней.

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