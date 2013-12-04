Гастроли шеф-повара отеля Jimbaran Puri Bali в ресторане Vаниль

С 4 декабря по 6 декабря 2013 года в ресторане Vaниль пройдут гастроли Аттакрита Ситхивайкина — самого молодого, яркого и талантливого шеф-повара из отеля Jimbaran Puri Bali by Orient-Express (Индонезия, остров Бали).

Шеф-повар Аттакрит Ситхивайкин родом из Таиланда. Молод, обаятелен, талантлив, энергичен и по-хорошему амбициозен. За четырнадцатилетний опыт работы в различных ресторанах, он успел завоевать престижные награды в международных конкурсах, пройти стажировки в отелях Бангкока, а также поработать ведущим кулинарного шоу на телевидении — Сhannel 11 Thailand в 2010 году.

Среди наград — две золотые и одна бронзовая медаль, завоеванные в 2011 году, за победу на международном кулинарном конкурсе Hotel Asia Exhibition Maldives & International Culinary.

Его кулинарное кредо — использование местных продуктов. Все блюда балийской и французской кухни, которые подают гостям в ресторане Nelayan Restaurant отеля Jimbaran Puri Bali, приготовлены из свежих овощей, фруктов и специй, выращенных на близлежащей ферме Bedugul; парного мяса, привезенного из стран Юго-Восточной Азии и Австралии; рыбы, выловленной в день приготовления в бухте Jimbaran. При этом в меню отдано предпочтение лёгким салатам, рыбным и мясным блюдам, национальным блюдам индонезийской кухни, а также десертам в паназиатском стиле

Особый акцент — блюда из Spa меню, исключительно простые и полезные для здоровья: свежевыжатый морковный сок с имбирём; крабовый салат с рисом, манго, огурцом, авокадо и ананасом; рыба, приготовленная на гриле, с овощами и жареным рисом; суп из экзотических фруктов.

Отель Jimbaran Puri Bali by Orient-Express

Известная гостиничная сеть Orient-Express, которая владеет знаменитыми поездами и отелями по всему миру, купила Jimbaran Puri Bali в 2005 года. Отель со своим частным пляжем расположен прямо на берегу Индийского океана, в южной части острова Бали. Jimbaran Puri Bali выполнен в традиционном стиле острова и окружён великолепными тропическими садами, спускающимися к белоснежному песчаному пляжу. Это идеальное место для отдыха и релаксации. Здесь традиционное балийское гостеприимство гармонично сочетается с незабываемым пляжным отдыхом.

На территории отеля располагается только 42 коттеджа с выходом в сад. Здесь ленивые дни гармонично перетекают в благоухающие вечера. Во время ужина на берегу океана, наслаждаясь морской кухней, можно наблюдать солнце, неспешно касающееся волн океана и скрывающееся за горизонтом.

Три года назад отель открыл для своих гостей 22 новые виллы с частными бассейнами. Виллы, выполненные в традиционном балийском стиле позволят гостям расслабиться и отдохнуть в атмосфере абсолютной приватности. Любезный батлер поможет провести время на острове с интересом. Он будет рад предложить идеи экскурсий к памятникам и храмам. Любителей активного времяпрепровождения ждут уроки рыбалки, дайвинг, треккинг и безусловно масса водных активностей.