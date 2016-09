Джейн Монхайт с новым альбомом «The Heart Of The Matter»

Своей утонченной фразировкой и способностью тонко ухватить суть песни она проложила собственную дорогу к мировой славе. Искренняя и романтичная манера исполнения мгновенно превратила молодую певицу в настоящую звезду джаза. Две номинации на премию Грэмми, несколько лет в топ-чарте журнала «Billboard», десятки призов на престижных джазовых фестивалях, сотрудничество с лучшими мировыми исполнителями, такими как Майкл Бубле, Фредди Коул, Куинси Джонс и др.

Невероятная харизма и артистичность Джейн способствовали ее популярности. Она — желанный гость самых популярных американских телешоу — «Шоу Девида Леттермана», «TheView», «Today Show» и многих других. Ее также приглашают на самые престижные светские рауты — это и концерты для президента США в Белом Доме, и выступления для конгрессменов в Капитолии.

Роскошный голос Монхайт звучит и в голливудском кино. Композиция «Over The Rainbow» вошла в саундтрек к фильму «Небесный капитан и Мир будущего» с участием Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу и Анджелины Джоли. А песня «Never Let Me Go» стала главной музыкальной темой картины «Не отпускай меня» с Кирой Найтли и Кэрри Маллиган.

Джейн Монхейт родилась 3 ноября 1977 года в местечке Окдэйл, на Лонг Айледе, в музыкальной семье: тетя и бабушка были профессиональными певицами, мать играла в музыкальном театре, отец был исполнителем на банджо, а брат Джейн — рок-гитарист. Джейн начала петь, лишь только научилась говорить. На ее музыкальное развитие оказали большое влияние джазовые записи родителей, особенно Эллы Фитцджеральд, Сары Вон, Кармен МакРэй и Джони Митчелл, которые она с детства слушала часами. В начальной школе Джейн начала писать пьесы, ставила спектакли и исполняла роли в своем собственном маленьком театре для каждого, кто хотел стать ее зрителем.

Профессионально обучаться вокалу Монхейт начала в семнадцать лет под руководством выдающегося преподавателя Питера Элдриджа, одного из основателей вокальной группы «New York Voices». По его протекции талантливая девушка поступила в «Thelonious Monk Institute Vocal Competition». Джейн окончила обучение первой из курса. В 20 лет она заняла второе место на Международном джазовом конкурсе Телониуса Монка. Монхайт стала самой молодой студенткой, которая когда-либо выдерживала это испытание за всю историю «Monk Competition».

В 2000 году Ассоциация Джазовых Журналистов США признала её дебютный альбом «Never Land» лучшей записью года! Альбом больше года продержался в джазовых чартах журнала «Billboard». С тех пор мир увидел и услышал ещё 10 пластинок, каждая из которых становилась ярким событием в джазе.

Сегодня выступлений певицы ждут во всех уголках земного шара, где любят джаз. Для нее всегда открыты двери престижных музыкальных площадок. В этом году певица вместе со своей группой «Jane Monheit Band» представит в Москве программу из своего нового альбома «The Heart Of The Matter», а также специальную праздничную Рождественскую программу.