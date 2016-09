Открытие выставки Russia in Vogue

На выставке в МАММ/МДФ будут представлены портреты знаменитых русских — от Иды Рубинштейн до Галы Дали, от Иосифа Бродского до Владимира Набокова, от Эрте до Марка Шагала, а также модные съемки, вдохновленные Россией, и уникальные репортажи, снятые в СССР в годы железного занавеса великими фотографами. Vogue покажет, как триумфально завоевывали мир русские супермодели, и выберет работы русских художников и модельеров, оказавшихся на страницах международных изданий VOGUE, а также расскажет о самых знаковых дизайнерских коллекциях, созданных под влиянием России. Помимо этого в коллекционном номере и в рамках экспозиции будут напечатаны лучшие снимки, сделанные за пятнадцатилетнюю историю русского Vogue.

«Я горжусь тем, что современную моду во многом придумали русские. Дягилевские сезоны привили Парижу любовь к сумасшедшим краскам. Уехавшие от большевиков великие княгини научили европейских дизайнеров, начиная с Шанель, вышивке и умению находить простое в сложном. А новая советская Россия зарядила лучшие умы Запада электрической энергией конструктивизма. Взгляните хотя бы на коллекцию Ральфа Лорена, полностью вдохновленную Анной Карениной и мундирами суворовцев: „Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!“ В коллекционном альбоме Russia in Vogue мы собрали лучшие кадры, посвященные России, ее гениям, красавицам, моде, искусству, природе и простым людям, сделанные классиками модной фотографии за те сто с лишним лет, что в Росии и других странах мира выходит Vogue. Вы сможете разглядеть их на выставке Russia in Vogue, которая откроется 3 декабря в Мультимедиа Арт Музее на Остроженке. Приходите — и разделите мою гордость», — говорит главный редактор Vogue Россия Виктория Давыдова.

Куратором экспозиции Russia in Vogue, в которую войдет около ста фотографий, выступит Ольга Свиблова. Russia in Vogue станет продолжением серии нашумевших проектов Dance in Vogue и Nude in Vogue.

Выставка продлится с 3 декабря 2013 года по 26 января 2014 года

В МАММ по адресу: Москва, ул. Остоженка, 16