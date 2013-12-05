Презентация календаря «Русский Силуэт» на 2014 год

За 14 лет существования проекта в нем приняли участие более 200 дизайнеров и актрис, сам календарь стал предметом коллекционирования. Сплетение моды и кино не случайно — ежегодно актрисы представляют дизайнеров «Русского Силуэта» на Московском Международном Кинофестивале. Особенность проекта — участие в нем как известных лиц, так и молодых талантов, делающих свои первые творческие шаги. Календарь — эксклюзивное, не подлежащее продаже издание, предназначенное для истинных ценителей моды и искусства.

«Браво! Мы восхищаемся творчеством талантливых дизайнеров и актрис, и верим, что они покорят весь мир», — объясняют название календаря и его концепцию Татьяна Михалкова, президент фонда, и его учредитель Александр Митрошенков.

На страницах календаря сменяются города, где рождается мода: Париж и Милан, Нью-Йорк и Москва, Санкт-Петербург и Лондон, Рио-де-Жанейро и Сидней, Рим, Токио, Берлин, и конечно самый знаковый город 2014 года — Сочи. В модное путешествие отправляются музы дизайнеров, актрисы: Татьяна Арнтгольц, Юлия Зимина, Светлана Устинова, Кристина Асмус, Елена Шамова, Наталья Рудова, Алёна Чехова, Мария Козакова, Мария Пирогова, телеведущие: Александра Михайлова, Мария Григорьева, Марина Яковлева, а также победительницы конкурса «Ты-супермодель», прошедшего в рамках Х Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт»: Дарья Репина и Елена Христофорова. Наряды для красавиц создали дизайнеры — Виктория Андреянова, Виктория Газинская, Александр Терехов, Олег Овсиев (VIVA VOX), Даша Гаузер, Алиса Толкачева, Вардуи Назарян, Ольга Шурыгина, Александр Шабанов, Ольга Феофанова, Асия Бареева, Екатерина Королева, Надежда Удельнова, Алексей Власов. Фотограф календаря — мастер художественной фотографии Алексей Горбунков.

Отдавая дань таланту российских дизайнеров и актрис, всемирно известный бренд «Lladró" приготовил изысканные фарфоровые композиции для всех участников проекта «Браво!».

Презентация календаря пройдёт в ресторане Don’t Tell Mama. Гостей вечера ждёт шоу-показ лауреатов Х Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт» Ольги Феофановой, Екатерины Королевой и Надежды Удельновой.

Адрес: Ресторан Don’t Tell Mama, Большой Путинковский пер., д. 5.

Тел.: +7 (916) 985-0-985