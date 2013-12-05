Церемония вручения премии Spear’s Russia Awards

Частные банкиры, инвестиционные гуру и другие капитаны индустрии управления крупными состояниями соберутся 5 декабря в театре им. Моссовета в Москве для чествования лучших из лучших профессионалов private banking & wealth management. Мастером церемонии выступит известный телеведущий Иван Ургант.

В 2013 году премии исполняется пять лет, в честь юбилея она возьмет себе девиз Money Makes The World Go Round и сменит формат. В череду традиционных награждений будут интегрированы элементы мюзикла, потому что, как знают многие финансисты, Уолл-cтрит и Бродвей имеют общий культурный код.

По итогам первого тура конкуренция во всех номинациях довольно жесткая. За звание «Лучшего российского банка пятилетия, предоставляющего услуги частного банковского обслуживания и управления большими капиталами» поборются Альфа-Банк, ВТБ24 Private Banking и Промсвязьбанк Private Banking. Практически те же игроки претендуют на награду в категории «Лучший российский банк». Это Альфа-Банк, ВТБ24 Private Banking и УРАЛСИБ | Private Bank.

Отдельные номинации предусмотрены для лучших иностранных банков, предоставляющих подобные услуги в России и в странах СНГ и Балтии. В первой жюри будет выбирать из Citibank, Credit Suisse и Raiffeisenbank. Во второй — из Baltic International Bank, Rietumu Banka и УкрСиббанк BNP Paribas Group. Премию в номинации «Лучшая управляющая компания для состоятельных частных клиентов» намерены получить «Сбербанк Управление Активами», УК «Альфа-капитал», УК «Промсвязь».

Стартом года могут быть названы Confideri Advisory Group, QB Finance или Veritas Investments. Инвестиционным консультантом года — Майкл Калви (Baring Vostok Capital Partners), Николай Карпенко (Herculis Partners) или Яков Гальперин (MFO «Альфа-капитал»).

За звание Первой леди индустрии частного банковского обслуживания будут бороться Елена Шилина (Сбербанк), Ирина Кокорева (Credit Suisse), Наталья Капинос (Абсолют Банк). Джентльменом индустрии станет либо Андрей Мовчан (Третий Рим), либо Дмитрий Кленов (UFG Wealth Management), либо Станислав Новиков (БКС Ультима).

Авторитетное жюри в этом году возглавляет главный редактор SPEAR’S Russia Андрей Вдовин. Принимать решение он будет вместе с главным редактором Watch Russia Александром Гафиным, частным инвестором Давидом Якобашвили, главой представительства Audi в России Еленой Смирновой, заместителем председателя правления СК «Альянс» Арташесом Сивковым, генеральным директором Good Deal Consulting Лидией Кулешовой и партнером Zenith Capital Management Кристель Меос.

Жюри, как всегда, рискует не совпасть с мнением зрителей, у которых будет возможность сделать собственный выбор. Незадолго до начала церемонии компания Acer проведет интерактивное голосование. Любой гость, подойдя к специальной стене с вмонтированными в нее планшетами Acer, сможет отдать свой голос за одного из шорт-листеров в номинациях «Первая леди индустрии» или «Джентльмен индустрии». Победителю будет вручен ультрабук Aspire P3, выполненный в уникальном форм-факторе, позволяющем легко трансформировать его в планшет.

Каждая церемония Spear’s Russia Wealth Management Awards — это деловое и одновременно светское событие. Помимо вручения наград, премия служит местом встречи, потому что дает возможность общения за бокалом виски Chivas Regal.

Легендарный шотландский виски Chivas Regal участвует в премии Spear’s практически с момента ее основания и особенно горд тем, что может отпраздновать вместе с премией ее первый юбилей. По традиции бренд Chivas Regal имеет честь наградить победителя в самой престижной номинации — «Легенда индустрии». В прошлые годы легендами признавались: Рубен Варданян, Павел Теплухин, Андрей Мовчан и Алексей Родзянко.

Аудиторию журнала Spear’s Russia, которая соберется в этот вечер на торжественной церемонии, окружает только самое изысканное и современное. Среди атрибутов lifestyle успешного банкира всегда — дорогой люксовый автомобиль и стильные аксессуары, определяющие культуру повседневности. В рамках welcome-части церемонии компания Audi Russia презентует обновленную версию люкс — седана Audi A8 L. Гости премии первыми в Москве смогут оценить новую модель, которая будет «встречать» их входа в театр им. Моссовета. Во всем мире Audi является синонимом инноваций и прогресса, и в рамках церемонии глава Audi в России Елена Смирнова вручает приз победителю в номинации «Самый инновационный банк».

Ювелирный дом Freywille являющийся мировым лидером по производству украшений из драгоценной эмали, презентует гостям аксессуары из мужской коллекции — запонки и перьевые ручки из золота.

Мероприятие проводится по аналогии с лондонской премией SPEAR’S Wealth Management Awards, которую организует журнал SPEAR’S UK. Постановщик церемонии — Никита Дмитриевский, хореограф и режиссер многих российских и европейских танцевальных проектов.