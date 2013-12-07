Пляжная вечеринка «Гавайский снег» в бассейне «Чайка»

Кто сказал, что пляжная вечеринка зимой невозможна? Philips O’Neill докажет, что все барьеры только у нас в голове.

Россия, Москва — Philips O’Neill устраивает закрытую пляжную вечеринку «Гавайский снег», которая пройдёт 7 декабря, в знаменитом бассейне «Чайка» под открытым небом.

Это событие станет стартом масштабного движения альтернативного городского экстрима от «Покорителей улиц» Philips O’Neill, участники которого разрушат мнимые запреты и ограничения, реализуют самые безумные и удивительные сценарии и задумки.

Пляжная вечеринка в центре столицы посреди зимы не оставит сомнений в том, что пределов не существует — горячая атмосфера гавайского побережья, серфинга и летнего драйва всего на одну ночь превратит зимний мегаполис в настоящий пляж.

Лучший скейтер России Макс Круглов прыгнет на скейте в бассейн с вышки высотой 10 метров, Саша Тронов вместе с командой «Jacks Garett» устроит танцевальный батл, а стрит-рейтер нарисует уникальное граффити прямо во время вечеринки. Кульминацией события станет незабываемый перфоманс из показа линейки стильных наушников Philips O’Neill и боди-арта, моделями которого смогут стать все желающие. Участники мероприятия, которые лучше других проявят себя в танцевальных и спортивных конкурсах, смогут выиграть достойные призы — наушники линейки Philips O’Neill с невероятно глубоким звуком и непревзойдённой прочностью и отличным дизайном. Наушники Philips O’Neill, специально созданные для ценителей последних тенденции урбанистического стиля, для тех, кто всегда живёт на полную катушку.

Попасть на мероприятие смогут 75 победителей творческого конкурса «Зима vs. Лето», подробности на www.philipsoneill.ru/snow/

Вечеринка «Гавайский снег» станет не только первым событием «Покорителей улиц», но и первой съёмочной площадкой большого фильма о покорении улиц разных городов России, который планируется к выпуску в ноябре 2014 г. Музыка способна освободить от любых внутренних барьеров, зарядить на крутые достижения и помочь открыть самого себя. Фильм «Покорители улиц» от Philips O’Neill покажет, на что действительно способна музыка. Участники событий станут частью движения за свободу, окажутся в объективе оператора, а затем увидят себя на большом экране.