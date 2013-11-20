Галерея классической фотографии: «От Белого до Черного моря. Север»

С 20 ноября по 1 декабря в Галерее классической фотографии пройдет выставка «От Белого до Черного моря. Север».

На выставке будут представлены фотографии, мультимедиа и инсталляции по итогам первой части уникальной экспедиции объединения документальных фотографов Liberty.SU на парусной яхте «Freelancer», проходившей по маршруту от Санкт-Петербурга до Белого моря, от Соловецких островов через Беломорканал, Онегу и Волгобалт до Средней Волги с июня по октябрь 2013 года.

Называя Москву «портом пяти морей», не все понимают, что под этим подразумевается целая система водоканалов, связывающих между собой пять морей — на западе, севере и юге России. Это шлюзы, дамбы и водохранилища, дающие возможность выхода из Белого моря — на Балтику и Каспий, а через Волго-Донской канал в южные моря — Азовское и Черное.

В первой части фотографической экспедиции (Север) принимали участие 9 фотографов из разных городов: Александр Аксаков (Санкт-Петербург), Павел Волков (Санкт-Петербург), Олег Климов (Москва), Артем Лежепёков (Санкт-Петербург), Алексей Мякишев (Москва), Екатерина Соловьева (Гамбург), Дмитрий Ткачук (Тюмень), Сергей Трапезин (Москва), Евгений Петрачков (Ижевск), которые на протяжении всего маршрута самостоятельно управляли парусной яхтой, преодолевая трудности маршрута и стихию природы. Путешественники провели документальную фиксацию современной жизни, встретили на своем пути множество людей, историй и тем, о которых расскажут при помощи того, что все они считают лучшим способом коммуникации, лишенным языкового барьера — фотографии.

Выставка «От Белого до Черного моря. Север» представляет актуальный срез российской документальной фотографии. Зрители увидят исследование традиций населения, взаимосвязей жизни человека и водной среды, истории мест (поселений на реках, заброшенных деревень, монастырей), этнографии разных народов и особенности каждого региона по маршруту экспедиции.

Адрес: Саввинская набережная, д.23, к.1

Время работы Салона: 20 ноября — 1 декабря 2013, среда-воскресенье, с 12:00 до 22:00