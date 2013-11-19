Выставка Константина Путинцева «Красот ожившие мгновения…»

С 20 ноября по 8 декабря в залах музея Востока будут выставлены более 100 работ художника.

Выставка «Красот ожившие мгновения…» — результат многолетнего труда художника и его путешествий по миру, без которых он себя не мыслит. Путинцев объездил практически весь свет — от Новой Зеландии до Канады, от Китая до Шотландии, от русского Севера до Африки. Особое отношение у художника сложилось к Востоку. Константину удалось побывать во многих точках Центральной, Средней, Восточной и Юго-восточной Азии, на Кавказе. И из каждой поездки он привозит свои работы, делится со зрителями красотой и величием того мира, который ему посчастливилось увидеть.

Своими работами Константин Путинцев развивает традиции русской школы и европейского романтизма. Стиль этого автора, бесспорно современного, но в то же время воспитанного на лучших классических образцах мировой живописи, можно обозначить неоромантизмом. Его творчество сравнимо с акварелями Фёдора Толстого, рисунками Ивана Шишкина, достижениями итальянского Возрождения и нидерландской графики, творчеством Дюрера. При этом, художник, работая в жанре пейзажа, имеет свой неповторимый изобразительный язык, узнаваемый, авторский, почерк. Путинцев работает акварелью и карандашом, использует смешанную технику, позволяющую наиболее оперативно и точно отразить сиюминутное состояние природы, обратившее на себя внимание художника.

В творчестве этого неординарного художника, архитектора, заядлого путешественника, спортсмена-альпиниста, интеллектуала, эссеиста, отражается многогранность и богатство его натуры.

Многолетнее увлечение альпинизмом дало пейзажисту возможность своими глазами увидеть величественные горные красоты, а умелое использование акварели и смешанной техники позволило с удивительной точностью запечатлеть их. Так, в частности, появилась серия картин по Центральным Гималаям, были созданы пейзажи Кавказа и Аляски.

В работах Путинцева отражена природа и архитектура самых разных уголков Земли в самое разное время года и суток. Большое внимание уделяет художник родной стране, ее разнообразной природе, русским монастырям, изысканную красоту которых он передаёт с потрясающей архитектурной точностью.

Но какова ни была бы тема и география его работ все они выполнены высоко профессионально и с большой любовью к тому миру, в котором мы живём. Разнообразные пейзажи Путинцева — это стихи, изобразительная лирика. Они восхищают и умиротворяют. В них хочется войти, погрузиться и остаться.

По признанию Константина своими работами он пытается добиться гармонии, хочет, чтобы его произведения вызывали у зрителя ощущение добра, желание созидать, а не разрушать. «Искусство должно воспитывать лучшие побуждения в человеке»,- уверен художник.

Адрес: Никитский бульвар, д. 12-А