Midsummer Night's Dream 2014

В подмосковной усадьбе Середниково прошла одна из самых красочных вечеринок нашего отечества — Midsummer Night’s Dream. «Сон в летнюю ночь» соединил воедино театр и живую природу, иллюзию и реальность, жизнь и фантазию.

Всё то, что предстало перед взором гостей, поражало воображение. сообщает портал «Новости Солнечногорска». Нимфы, эльфы, русалки, фавны и другие волшебные существа пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» буквально ожили в подмосковной усадьбе Лермонтова.

Вечеринка-фантасмагория в окружении сказочных гостей порождала феерию чувств и атмосферу особого таинства и волшебства. Этому не помешала даже ненастная погода. Midsummer Night’s Dream собрал в Середниково самых удивительных сказочных персонажей, внешний вид которых поразил воображение своей оригинальностью и красотой. Ненастная погода ни капли не испортила фееричной атмосферы таинства и волшебства вечеринки-фантасмагории.

Закрытый костюмированный бал проводится в усадьбе уже в 6-ой раз. В этом году он был приурочен к 450-летию со дня рождения Уильяма Шекспира и 200-летию Михаила Лермонтова и прошёл в день летнего солнцестояния — 21 июня.

Специально для участников праздника организаторы ивента подготовили выступления танцоров страстного фламенко и легендарного британского коллектива Underworld. Он и стал главным сюрпризом вечера.

В числе гостей мероприятия были замечены многие известные люди: Маша Цигаль, Ольга Орлова, Артём Королёв, Иосиф Бакштейн, Дарья Чи, Дмитрий Ашман, Таня Геворкян, Катя Миледина, Мария Лобанова, Армен Ерицян и многие другие.